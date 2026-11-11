Президент Армении Ваагн Хачатурян подписал закон о ратификации соглашения с США по проекту TRIPP, известному как «Маршрут Трампа». Об этом сообщают армянские СМИ.

Документ предусматривает реализацию совместного армяно-американского инфраструктурного и транзитного проекта. Ранее его ратификацию одобрил парламент Армении: за проголосовали 63 депутата, против – 32.

Помимо этого, Хачатурян подписал закон о ратификации устава Совета мира, учрежденного президентом США Дональдом Трампом, а также соглашения с Объединенными Арабскими Эмиратами о торговле услугами и инвестициях.