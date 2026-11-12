Израиль намерен постепенно отказаться от американской военной помощи и перейти к равноправному стратегическому партнерству с Вашингтоном, сообщает The Times of Israel со ссылкой на канцелярию премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

В канцелярии напомнили, что еще три десятилетия назад Нетаньяху взял на себя обязательство постепенно отказаться от прямой экономической помощи США, которая превышала миллиард долларов, и выполнил его.

Как отмечается в заявлении, сегодня израильская экономика достаточно развита и устойчива, чтобы страна могла самостоятельно финансировать свои оборонные потребности, не полагаясь на американские субсидии.

Этот шаг должен изменить характер отношений двух стран: вместо зависимости от внешней помощи Израиль рассчитывает перейти к полноценному партнерству с США на равных условиях.

В канцелярии также сослались на заявление госсекретаря США Марко Рубио, подтвердившего, что инициатива отказаться от грантовой помощи исходила от самого Израиля. По его словам, израильская сторона готова самостоятельно оплачивать контракты на поставку вооружений.