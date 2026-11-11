Лидеры стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) призвали активизировать усилия по предотвращению гонки вооружений в космосе, подтвердили важность сохранения безъядерного статуса Центральной Азии и выразили обеспокоенность приближением иностранной военной инфраструктуры к границам государств объединения.

Об этом говорится в декларации, принятой по итогам сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, которая прошла 11 ноября в Москве.

В документе подчеркивается необходимость скорейшего начала переговоров по разработке международного юридически обязывающего соглашения, которое гарантировало бы неразмещение оружия в космосе и запрещало применение силы или угрозу ее применения в отношении космических объектов. Страны ОДКБ также подтвердили приверженность обязательству не размещать оружие в космосе первыми и призвали другие государства присоединиться к этой инициативе.

Участники саммита выразили обеспокоенность усилением угроз и стратегических рисков из-за приближения к границам стран организации военно-стратегической инфраструктуры отдельных государств и военных коалиций. В декларации также подчеркивается неприемлемость размещения по периметру зоны ответственности ОДКБ вооружений, создающих угрозу коллективной безопасности.

Отдельно лидеры подтвердили поддержку Договора о зоне, свободной от ядерного оружия, в Центральной Азии и подчеркнули необходимость сохранения безъядерного статуса региона.

В декларации также говорится о намерении продолжить совершенствование системы кризисного реагирования, чтобы не допустить дестабилизации обстановки в зоне ответственности организации и повысить эффективность антикризисных механизмов. Страны ОДКБ заявили о готовности укреплять взаимодействие в борьбе с терроризмом, незаконным оборотом наркотиков и транснациональной преступностью.

Кроме того, участники саммита высоко оценили итоги председательства России в ОДКБ в 2026 году, отметив его вклад в укрепление коллективной безопасности, развитие сотрудничества и союзнических отношений между государствами-членами.

С 1 января 2027 года председательство в организации перейдет к Таджикистану.