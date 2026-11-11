Присвоение церемониальному залу Голубой мечети в Ереване имени армянского поэта Егише Чаренца является провокацией против мирных усилий Баку и Еревана, заявили в Государственном комитете Азербайджана по работе с религиозными организациями.

В ведомстве подчеркнули, что мечеть – памятник историко-культурного наследия азербайджанского народа, а переименование ее зала и намерение установить там бюст поэта свидетельствуют о неуважении к первоначальному назначению и культурной идентичности сооружения.

«Охрана исторических памятников требует не только обеспечения их физического существования, но и уважительного отношения к их принадлежности, первоначальному назначению и культурной идентичности», – говорится в заявлении.

В Госкомитете напомнили, что Голубая мечеть является важным образцом азербайджанского архитектурного и религиозного наследия, построенным в XVIII веке, во времена Иреванского ханства, при правлении Гусейнали-хана. В ведомстве также подчеркнули, что финансирование реставрации со стороны Ирана не дает оснований считать памятник принадлежащим этой стране.

«В 1995 году на основании достигнутого между Ираном и Арменией соглашения финансирование работ по его «реконструкции» было возложено на иранскую сторону. Однако восстановление какого-либо объекта культурного наследия за счет средств какой-либо страны не считается основанием для утверждения о его принадлежности этой стране. Историческая идентичность Голубой мечети должна оцениваться на основе периода ее строительства, Иреванского ханства и связи с азербайджанским культурным наследием города. Попытки представить памятник как «персидскую мечеть», изменить его название и исторический контекст служат не научно-историческому подходу, а политическим целям», – подчеркнули в ведомстве.

В заявлении также провели параллель с действиями армянской стороны в отношении мечетей на территориях Карабаха и Восточного Зангезура в период оккупации. В частности, в Госкомитете напомнили о проведении работ под видом ремонта в мечети Юхары Гёвхар-ага в Шуше в 2019 году и представлении ее, а также Джума-мечети в Агдаме в качестве «персидских мечетей».

В ведомстве отметили, что Азербайджан восстанавливает религиозно-культурные памятники на освобожденных территориях, однако физическое восстановление не стирает последствий прежних актов вандализма.