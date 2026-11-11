Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи пригрозил ударами по американским военным базам в Европе и на отдаленных островах в случае нового нападения США на Исламскую Республику.

«Если американцы совершат ошибку и нападут на нас, мы не ограничимся ударами по ближайшим базам, а нанесем удары и по удаленным американским базам, которые до сих пор не атаковали», – заявил Резаи в интервью ливанскому телеканалу Al Mayadeen.

Он также предупредил, что под удар могут попасть острова, которые, как полагают в Вашингтоне, находятся вне досягаемости иранских ракет.

«Мы можем атаковать некоторые острова, до которых, по их мнению, наши ракеты не долетят. Мы можем даже нанести удары по американским военным базам в европейских странах. Если американские самолеты вылетят с отдаленной военной базы, чтобы бомбить Иран, мы нанесем удар и по этой базе», – сказал секретарь Высшего совета национальной безопасности.

Резаи также указал, что военные возможности Ирана существенно выросли с начала конфликта.