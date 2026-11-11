Россия и Украина приблизились к достижению мира после переговоров в Абу-Даби, считает помощник президента РФ и глава российской делегации Владимир Мединский.

«Мне кажется, да», – сказал Мединский в интервью «Вестям», отвечая на вопрос, приблизились ли стороны к достижению мира.

При этом он подчеркнул, что дальнейшее развитие ситуации зависит от всех участников процесса.