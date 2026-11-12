Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия отказалась обсуждать прекращение ударов по энергетической инфраструктуре и перемирие на море.

«Во время встречи в Абу-Даби поднимался вопрос возможного энергетического перемирия, перемирия на море. Однако российская делегация утверждала, что у нее нет мандата на обсуждение этого вопроса», – отметил украинский президент.

Зеленский также заявил, что США предлагают Украине пойти на территориальные уступки и отказаться от Донбасса. По его словам, американская сторона регулярно возвращается к этой теме, рассматривая такой шаг как способ завершить российско-украинскую войну.