Президент Ирана Масуд Пезешкиан призвал международное сообщество разработать механизм компенсации экологического ущерба, причиненного военными действиями США и Израиля в Иране и секторе Газа.

В ходе выступления на конференции ООН по изменению климата COP31 в Анталье Пезешкиан отметил, что удары по топливной инфраструктуре Ирана привели к выбросу в атмосферу около 1,5 млн тонн углекислого газа. Из них 500 тысяч тонн связаны с атаками на топливные объекты в Асалуйе, еще около миллиона тонн – с ударами по нефтехранилищам в районе Тегерана.

Иранский президент также заявил, что в результате военных действий пострадали охраняемые природные территории и объекты экологического контроля. Он упомянул и сектор Газа, где разрушения затронули инфраструктуру, водные ресурсы и экосистемы.

Пезешкиан призвал связать климатические обязательства государств в мирное время с их ответственностью за экологические последствия вооруженных конфликтов.

«Мы ожидаем, что мировое сообщество установит реальную и содержательную связь между климатическими обязательствами в мирное время и ответственностью во время войны, документирует и оценит экологический ущерб, причиненный военной агрессией, и разработает механизмы компенсации», – заявил он.

При этом президент отметил, что, несмотря на санкции и экономические трудности, Иран продолжает развивать возобновляемую энергетику. По его данным, за два года установленная мощность таких источников выросла с 1250 до более чем 6150 МВт.