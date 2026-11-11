Президент США Дональд Трамп утверждает, что Китай и Россия не стали вмешиваться в венесуэльский кризис после американской операции в Каракасе, поскольку он лично попросил их не делать этого.

«Китай не стал вмешиваться, когда я им позвонил и сказал «(Вам) пора убираться», и Россия не стала вмешиваться, когда я им позвонил, а они ходили вокруг да около. Они ушли (из Венесуэлы). Вот только мы (оттуда) не ушли», – заявил Трамп во время выступления на Арлингтонском национальном кладбище по случаю Дня ветеранов.

Официального подтверждения этим словам не поступало ни до, ни после разрешения венесуэльского кризиса. Вместе с тем источники ABC после захвата президента Венесуэлы Николаса Мадуро сообщали, что администрация Трампа выдвинула исполняющей обязанности главы государства Делси Родригес ряд условий для возобновления добычи нефти в стране.

По данным собеседников телеканала, одним из требований было прекращение участия Китая, России, Ирана и Кубы в военно-политических делах Венесуэлы, а также разрыв экономических связей с этими странами.