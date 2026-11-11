Азербайджанская шахматистка Нармин Абдинова досрочно стала чемпионкой Европы среди девушек до 18 лет, одержав восемь побед подряд на турнире в греческом Херсониссосе. Об этом сообщили в Федерации шахмат Азербайджана.

В восьмом туре Абдинова обыграла польскую шахматистку Клару Щотку. Благодаря этой победе азербайджанка набрала максимальное количество очков и стала недосягаемой для соперниц еще до завершения турнира.

Предыдущую золотую медаль чемпионата Европы среди девушек до 18 лет Азербайджан завоевал в 2014 году. Тогда в Батуми победила Ульвия Фаталиева.

Турнир завершится 12 ноября.