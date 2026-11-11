Одиннадцатого ноября завершился визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Турцию. Об этом сообщает АзерТАдж.
В Международном аэропорту Антальи в честь главы государства был выстроен почетный караул.
Азербайджанского лидера и первую леди Мехрибан Алиеву проводили председатель Совета аксакалов Организации тюркских государств (ОТГ) Бинали Йылдырым, заместитель председателя Партии справедливости и развития (ПСР), депутат Великого национального собрания Турции Кюршад Зорлу, губернатор Антальи Хулуси Шахин и другие официальные лица.