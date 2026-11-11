Незрячая от рождения итальянка Лючия Сабрина Папа налетала 200 часов на сверхлегких самолетах и стала первой в стране женщиной-пилотом с нарушением зрения.

Об этом сообщает агентство ANSA.

Пятидесятишестилетняя Папа пришла в авиацию в 2016 году. Управлять самолетом самостоятельно ей помогла специально разработанная система, которая позволяет считывать показания приборов с помощью осязания.

За десять лет итальянка освоила несколько типов воздушных судов. При этом во время каждого полета в кабине находится инструктор, который помогает ей контролировать ситуацию.