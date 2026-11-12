Глава МИД России Сергей Лавров назвал переговоры в Абу-Даби позитивными, но заявил, что президент Украины Владимир Зеленский «играет в собственные игры».

По словам министра, трехсторонний формат переговоров оказался наиболее оправданным, а участники встречи были настроены на предметный диалог. Лавров также отметил, что комментарии сторон по итогам встречи были более или менее позитивными.

«Сейчас не беру в расчет Зеленского. Он постоянно играет в собственные игры», – заявил глава российского МИД.

Лавров добавил, что ожидает подробного отчета от главы российской делегации Владимира Мединского после его возвращения.