Главным результатом трехсторонних переговоров Украины, США и России в Абу-Даби стала договоренность о крупном обмене военнопленными, сообщил глава украинской делегации Рустем Умеров.
«Завершили два дня переговоров в ОАЭ. Главный результат – удалось достичь договоренности о большом обмене пленными. Сейчас работаем над согласованием деталей и практической реализацией. Возвращение наших людей домой остается одним из главных приоритетов. Делаем все возможное, чтобы каждый украинец вернулся из плена как можно скорее», – написал Умеров в своем Telegram-канале по итогам двухдневных переговоров.
Вместе с тем, по его словам, по ключевым вопросам между Киевом и Москвой сохраняются существенные разногласия.
«В трехстороннем формате Украина–США–Россия обсудили вопросы достижения мира и послевоенного восстановления. Первым шагом к этому должно стать прекращение войны и гарантии безопасности для Украины. За эти два дня стороны смогли прямо изложить свои позиции, по которым остаются существенные разногласия. Впереди еще много сложной работы, но возможности для продолжения переговорного процесса есть», – указал глава украинской делегации.