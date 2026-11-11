Главным результатом трехсторонних переговоров Украины, США и России в Абу-Даби стала договоренность о крупном обмене военнопленными, сообщил глава украинской делегации Рустем Умеров.

«Завершили два дня переговоров в ОАЭ. Главный результат – удалось достичь договоренности о большом обмене пленными. Сейчас работаем над согласованием деталей и практической реализацией. Возвращение наших людей домой остается одним из главных приоритетов. Делаем все возможное, чтобы каждый украинец вернулся из плена как можно скорее», – написал Умеров в своем Telegram-канале по итогам двухдневных переговоров.

Вместе с тем, по его словам, по ключевым вопросам между Киевом и Москвой сохраняются существенные разногласия.