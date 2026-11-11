Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон намерен добиться «полной победы» над Ираном и не собирается довольствоваться частичным результатом военной операции.

«Америка не начинала войну с Ираном. Иран ведет войну против Америки с 1979 года. С этим нужно было разобраться уже давно», — сказал Трамп, выступая на Арлингтонском национальном кладбище под Вашингтоном в связи с отмечаемым в стране Днем ветеранов.

Он также заявил, что военная операция против Ирана должна была начаться значительно раньше.