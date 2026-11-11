Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон намерен добиться «полной победы» над Ираном и не собирается довольствоваться частичным результатом военной операции.
«Америка не начинала войну с Ираном. Иран ведет войну против Америки с 1979 года. С этим нужно было разобраться уже давно», — сказал Трамп, выступая на Арлингтонском национальном кладбище под Вашингтоном в связи с отмечаемым в стране Днем ветеранов.
Он также заявил, что военная операция против Ирана должна была начаться значительно раньше.
«Мы победили. Но хотим убедиться, что это полная победа, а не победа на 93%. Ирану потребуется 25 лет, чтобы восстановить все, что мы разрушили. Надеюсь, нам больше не придется разрушать эту страну», — заявил президент США.