Посол России в США Александр Дарчиев скоропостижно скончался на 67-м году жизни, сообщили в Министерстве иностранных дел РФ.
«Руководство и коллектив МИД России с глубоким прискорбием сообщают, что 11 ноября на 67-м году жизни скоропостижно скончался чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Соединенных Штатах Америки Александр Никитич Дарчиев», – говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.
В МИД отметили его профессионализм и опыт, назвав Дарчиева «выдающимся дипломатом, опытным руководителем, добрым товарищем и наставником».
«Высочайший профессионал, блестящий американист, Александр Дарчиев работал на одном из наиболее ответственных направлений российской внешней политики», – указали в министерстве.