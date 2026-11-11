Посол России в США Александр Дарчиев скоропостижно скончался на 67-м году жизни, сообщили в Министерстве иностранных дел РФ.

«Руководство и коллектив МИД России с глубоким прискорбием сообщают, что 11 ноября на 67-м году жизни скоропостижно скончался чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Соединенных Штатах Америки Александр Никитич Дарчиев», – говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

В МИД отметили его профессионализм и опыт, назвав Дарчиева «выдающимся дипломатом, опытным руководителем, добрым товарищем и наставником».