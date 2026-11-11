Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Дублин, где намерен провести переговоры с европейскими лидерами и представителями администрации США. Об этом украинский лидер сообщил в социальных сетях, передает «Европейская правда».

Зеленский приехал в Ирландию для участия в IX саммите Европейского политического сообщества (ЕПС). По его словам, на 11 и 12 ноября запланированы двусторонние и многосторонние встречи с партнерами. В частности, президент ожидает встречи со спецпредставителями американского президента Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером.