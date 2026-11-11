Евросоюз, вероятно, не сможет договориться о назначении единого спецпосланника для переговоров о прекращении войны в Украине на неформальном саммите в Дублине, который пройдет 13 ноября. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Как отмечает издание, официальный представитель ЕС на брифинге выразил сомнение, что лидеры стран объединения примут такое решение в ближайшие дни.

Председатель Европейского совета Антониу Кошта намерен предоставить участникам саммита возможность обсудить роль Европы в переговорном процессе с учетом итогов встреч в Абу-Даби.

Вопрос о назначении специального представителя обсуждается с начала 2025 года, однако странам ЕС до сих пор не удалось выработать единую позицию.

В июне 2026 года лидеры подтвердили, что по вопросам, входящим в компетенцию Евросоюза, объединение представляют соответствующие институты.

Пока представители ЕС и отдельных европейских стран не участвуют в трехсторонних переговорах. Вместе с тем в Евросоюзе допускают, что в дальнейшем европейцам придется напрямую взаимодействовать с российской стороной для решения отдельных вопросов.