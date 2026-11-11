Украина и Россия достигли принципиальной договоренности о крупнейшем за время войны обмене военнопленными, а прошедшие в Абу-Даби переговоры стали важным шагом на пути к миру, заявил спецпосланник президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер. Об этом он написал в социальной сети X.

«Сегодня нам удалось добиться важного прорыва в гуманитарной сфере: Украина и Россия достигли принципиальной договоренности о крупнейшем обмене военнопленными за время войны. Это позволит воссоединить семьи, укрепить доверие и придать импульс мирному процессу. Сближение Украины и России в рамках первых трехсторонних переговоров с февраля стало важным шагом. Обсуждения носили серьезный, подробный и откровенный характер. Обе страны поделились конкретными предложениями по преодолению разногласий и поиску пути к прекращению войны», – отметил Кушнер.