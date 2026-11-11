Помощник президента России Владимир Мединский заявил, что российская делегация не контактировала с представителями Евросоюза во время трехсторонних переговоров по Украине в Абу-Даби.

«Мы не очень понимаем, в каком статусе они здесь находятся. Переговоры носят утвержденный трехсторонний характер», – сказал Мединский.

По его словам, европейские страны не выдвигали конкретных мирных инициатив, а их участие в украинском конфликте ограничивается финансированием и поставками оружия Киеву.