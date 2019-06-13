Национальная звуковая библиотека Мексики обнаружила аудиозапись, которая предположительно является первой известной голосовой записью знаменитой художницы Фриды Кало, пишет The Guardian.

Темой эпизода являлась личность мужа художницы Диего Риверы. В записи Фрида читает свое эссе Портрет Диего, которое посвященной выставке к 50-летию работы живописца.

«Он гигантский, огромный ребенок, с дружелюбным лицом и грустным взглядом», — характеризует Фрида Кало своего супруга.

«Голос Фриды всегда был большой загадкой, бесконечным поиском. До сих пор никогда не было обнаружено записей Фриды Кало», — отметил директор библиотеки Павел Гранадос.

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