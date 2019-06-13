Коммунистическая партия страны-сателлита – Армении обратилась к президенту России Владимиру Путину с открытым письмом, в котором призвала его «активно вмешаться» в переговорный процесс по карабахскому урегулированию. Об этом «Минвал» сообщает со ссылкой на ереванские СМИ.

«Коммунистическая партия Армении обращается к вам в условиях обостряющейся ситуации вокруг нашей республики и карабахского конфликта. Обращаемся к Вам – президенту страны-союзника – с просьбой лично вмешаться в переговорный процесс как в рамках Минской группы ОБСЕ, так и использовать возможности прямого воздействия на руководство Азербайджана», – говорится в заявлении пророссийских сил в Армении.

Как отмечают авторы заявления, «только личное вмешательство Путина» может остановить эскалацию в зоне карабахского конфликта, «чреватую самыми тяжелыми последствиями для всех сторон».

«Считаем также актуальным рассмотрение вопроса о возможности размещения в зоне карабахского конфликта российского миротворческого контингента, что будет соответствовать коренным интересам армянского народа. Надеемся на Ваше непосредственное активное вмешательство в ситуацию, что может предотвратить нежелательное развитие событий», – говорится в распространенном сегодня заявлении Компартии Армении.

Minval.az