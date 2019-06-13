Лидером гонки за пост премьер-министра Великобритании стал бывший министр иностранных дел страны Борис Джонсон. Он получил большинство голосов по итогам первого раунда голосования за будущего лидера Консервативной партии Великобритании и правительства, сообщает Sky News.

Джонсон набрал 114 голосов из 17 необходимых. Второе место в голосовании занял действующий глава МИД Великобритании Джереми Хант с 43 голосами.

«Спасибо моим друзьям и коллегам в Консервативной и Юнионистской партиях за вашу поддержку. Я рад, что победил в первом туре, но впереди еще долгий путь», — написал Джонсон в Twitter.

Всего по итогам первого тура голосования достаточную поддержку для продолжения участия в борьбе получили семь кандидатов из 10.

Помимо Джонсона и Ханта в предвыборной гонке — министр окружающей среды Майкл Гоув, министр здравоохранения Мэттью Хэнкок, глава МВД Великобритании Саджид Джавид, бывший министр Великобритании по Brexit Доминик Рааб и министр международного развития Рори Стюарт.

Бывшая глава палаты общин Великобритании Андреа Лидсом, бывший министр труда и пенсий Эстер Макви и бывший парламентский секретарь Казначейства Марк Харпер не набрали достаточного количества голосов для того, чтобы пройти в следующий тур.

Голосования продолжатся на следующей неделе и будут идти в аналогичном формате до тех пор, пока не останется два кандидата. Ожидается, что имя победителя станет известно после 2й июля.

7 июня Тереза Мэй официально покинула пост лидера Консервативной партии и останется на посту премьер-министра, пока партия не назначит ей преемника.

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