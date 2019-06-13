Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу призвал Армению сформировать рабочую группу с целью изучения вопроса вымышленного «геноцида армян» в Османской империи, сообщает ереванский «Спутник».

«Если Армения уверена в своей правоте, то пусть примет наше предложение о создании совместной рабочей группы. Пусть в нее войдут и представители Франции, России и США. Армения может привлечь, кого хочет. Давайте откроем архивы», — сказал Чавушоглу на совместной пресс-конференции с французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом в Париже.

Турецкий министр заверил, что они готовы признать любое решение, которое вынесет рабочая группа по итогам исследований. Чавушоглу сказал, что Анкара против популистских решений, которые подчас принимаются в обход научным трудам.

Minval.az