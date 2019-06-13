Обнаруженное у бывшего депутата парламента, экс-замминистра обороны Манвела Григоряна новое заболевание чревато ампутацией. Об этом сообщил адвокат Григоряна Левон Багдасарян.

Он отметил, что в среду состоялся консилиум с участием специалистов медицинского центра «Григор Лусаворич» и Министерства здравоохранения.

«Согласно заключению, к тридцати тяжелым заболеваниям прибавились еще три. Говорить о них не стану. Скажу, что новое заболевание, обнаруженное у Манвела Григоряна, чревато ампутацией. В момент задержания и ареста Григорян страдал тремя-четырьмя тяжелыми заболеваниями и находился под постоянным контролем врачей. Прошел год и у Григоряна появилось тридцать заболеваний», — пожаловался адвокат головореза.

На днях стало известно, что Григорян впал в кому, но медикам спустя время удалось вывести его из этого состояния.

Служба национальной безопасности Армении 17 июня 2018 года обнародовала видеокадры обыска в особняке и зоне отдыха задержанного по подозрению в незаконном хранении оружия депутата парламента Армении, отставного генерала, председателя Союза добровольцев «Еркрапа» Манвела Григоряна.

В складских помещениях были обнаружены сотни ящиков с военными майками, носками, лекарствами, бинтами, собранными школьниками и различными коллективами для военнослужащих во время апрельской войны в зоне карабахского конфликта 2016 года, сотни ящиков сгущенного молока, макарон, томатной пасты, подсолнечного масла, консервированного мяса, средств гигиены, туалетной бумаги. На ящиках и коробках есть пометки «для солдат». Григорян обвиняется в незаконном хранении оружия и присвоении чужого имущества в особо крупных размерах.

Григорян принимал участие в Ходжалинском геноциде, разбое и разграблении имущества азербайджанцев во время оккупации Физулинского и Джабраилского районов Азербайджана, пытках военнопленных, захвате заложников и других военных преступлениях.

Minval.az