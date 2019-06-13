

Как уже сообщалось, новоизбранный президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в понедельник на пресс-конференции рассказал о своем видении развития взаимоотношений с Арменией.

«У нас очень много общего с Арменией с точки зрения истории и даже языка. Поэтому я с оптимизмом смотрю на будущее сотрудничество. Не сомневайтесь, что с нашей стороны, со стороны Казахстана, будет делаться все возможное, чтобы укреплять сотрудничество», — цитирует Токаева издание Forbes-Казахстан.

Данное заявление вызвало негативную реакцию в Казахстане, Азербайджане и … даже в Армении.

«У этих кочевников (казахов – ред.) просто по определению ничего не может быть общего с армянским народом. О том, сколь различны вклады в мировую культуру и историю у наших народов, и говорить даже смешно. Но, Токаев захотел примазаться. Зря он это сделал. Лишь себя на посмешище выставил», — пишет в связи с этим армянский пропагандистский сайт ArmenianReport.

«В том числе и потому, что Токаев является человеком, которого всучил жителям Казахстана Нурсултан Назарбаев. Это его политическое дитя. А каким может быть политический сын отправленного на свалку истории диктатора? Ровно таким же. Собственно, Токаев это уже доказал, обеспечив себе президентство через тотальные фальсификации на выборах, через унижение и избиения своих сограждан.

Что может быть общего между этим, в реальности нелегитимным президентом, узурпатором власти и лидером новой, демократической Армении Николом Пашиняном? Ответ очевиден — ничего. И то, что наши страны входят в общие, откровенно путинские союзы — насмешка судьба. Надеемся, что недолгая. Потому, что истинное место Армении – в семье цивилизованных, демократических европейских государств.

Мы — наследники великой истории и традиций. Мы — европейский народ. Пора объяснить это и господину Токаеву, который несет откровенную ахинею, пытаясь примазаться к достижениям новой Армении», — резюмируют армянские пропагандисты.

Minval.az