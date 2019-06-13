Ветеран АТО Александр Кононко в 2014 году потерял брата на войне на Донбассе. Сергея зверски убили пророссийские боевики «Л/ДНР».

Как рассказал защитник Украины в интервью изданию «Цензор», его брат в составе батальона «Айдар» воевал в районе Новосветловки (Луганская область Украины), но 26 августа получил осколочное ранение.

По дороге к медикам пятеро бойцов «свернули не туда» и попали в засаду. Троих убили, а одного пророссийские сепаратисты вернули украинской стороне.

«Моего брата замучили в плену. С момента его смерти до момента, когда мы его тело забрали, прошло где-то полтора месяца. Тело мы забрали в декабре, значит, где-то в середине октября он умер. Ухо левое было отрезано. Нос отрезан. Добили его пулевым в голову», — рассказал Кононко.

Minval.az