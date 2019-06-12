Турция, Азербайджан и Грузия прочно сотрудничают в военной сфере. В предстоящий период эти связи не будут ограничиваться сферами обороны и безопасности, также охватят другие области.

Об этом сказал министр национальной обороны Турецкой Республики Хулуси Акар на брифинге, проведенном 12 июня в Габала по окончании трехсторонней встречи министров обороны Азербайджана, Турции и Грузии.

Выразив азербайджанской стороне признательность за оказанное гостеприимство, Х.Акар отметил, что совместная деятельность трех стран имеет важное значение. В ближайшем будущем мы увидим преимущества для наших стран подписанного меморандума о сотрудничестве в области обороны.

Подчеркнув, что на проведенной сегодня встрече стороны обсудили перспективы сотрудничества, Х.Акар сказал, что совместное сотрудничество Турции, Азербайджана и Грузии представляет важное значение.