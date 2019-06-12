Российская супермодель Ирина Шейк, которая недавно рассталась с Брэдли Купером, показала эффектный снимок, на котором запечатлена в купальнике. Опубликованная на Instagram-странице фотография набрала более 660 тысяч лайков за день.

На снимке Ирина позирует на фоне водопада и зелени, облаченная в черный купальник, выгодно подчеркивающий ее подтянутое тело.

 

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🍃 @intimissimiofficial

Публикация от irinashayk (@irinashayk)

В комментариях пользователи выразили свое восхищение внешностью модели и сожаление из-за их с Брэдли Купером разрыва.

Minval.az