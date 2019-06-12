В Гонконге вспыхнули массовые протесты из-за закона об экстрадиции в материковый Китай. Утром в среду, 12 июня, тысячи протестующих блокировали ключевые дороги вокруг правительственных зданий, сообщает BBC.

Большинство демонстрантов — молодежь и студенты, некоторые из них в масках и шлемах. Полиция пыталась разогнать их перцовым спреем и заявила, что готова применить силу.

Законодательный совет Гонконга, который должен был 12 июня рассмотреть законопроект во втором чтении, отложил его. Местные СМИ сообщали, что окончательно принять документ планируется 20 июня.

Ранее в воскресенье на акцию протеста вышел миллион человек. Митинги стали крупнейшими с 1997 года. Некоторые представители властей получили угрозы убийством из-за законопроекта.

Законопроект позволит рассматривать запросы об экстрадиции от властей КНР, Тайваня и Макао. Сейчас у Гонконга нет соглашения о выдаче с этими территориями. Власти утверждают, что мера затронет только причастных к серьезным преступлениям: убийствам и изнасилованиям. Суд будет принимать решение в каждом конкретном случае. Сторонники законопроекта уверяют, что экстрадиция не коснется обвиняемых в политических преступлениях. Однако критики документа утверждают обратное, а также заявляют о пытках и произволе судебной системы КНР.

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