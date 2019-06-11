Сотрудник «Туран ТВ» Вугар Нифтиев, действующий во Франции, был депортирован из Германии. По сообщению Report, журналист В.Нифтиев, обратившийся с просьбой о предоставлении убежища в Германии, получил отрицательный ответ.

Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев Германии (BAMF) приняло решение о депортации азербайджанского журналиста в прошлом месяце.

Журналист работавший в проекте «Азербайджан сааты» на «Туран ТВ», был доставлен в аэропорт Дюссельдорфа в сопровождении сотрудников полиции на прошлой неделе.

Ожидается отправка в Азербайджан журналиста находящегося в данный момент в Киеве.

Minval.az