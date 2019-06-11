На Зыхском шоссе в Баку попал в аварию пассажирский автобус, следовавший по маршруту номер 104. Об этом говорится в сообщении министерства здравоохранения.

В результате столкновения автобуса с эвакуатором пострадали четыре пассажирки.

Две женщины 43 и 34 лет были госпитализированы в Сабунчинскую клиническую больницу, одна пострадавшая примерно 50 лет помещена в Клинический медицинский центр.

Еще одну пострадавшую доставили в Республиканскую нейрохирургическую больницу.

У всех пострадавших были диагностированы травмы различной степени тяжести.

Minval.az