Россия не намерена делать жесты для Владимира Зеленского, чтобы урегулировать конфликт на Донбассе. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, сообщает УНИАН.

Во время выступления на международном научно-экспертном форуме Примаковские чтения Лавров рассказал о позиции России относительно переговоров с Зеленским.

«Требуется всем быть честными. Все подписывались под этими Минскими договоренностями — там четко сказано, какие действия должно предпринять правительство в Киеве, а какие действия — Донецк и Луганск или как их называют ОРДЛО, и невозможно сваливать вину за отсутствие прогресса на кого-то другого» — заявил глава МИД РФ.

Он также добавил, что нельзя сдвинуть процесс с мертвой точки, сделав один жест.

«Мы жестов позитивных наделали столько, что, наверно, для других нормальных партнеров хватило бы с лихвой для того, чтобы начать ответные движения» — считает Лавров.

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