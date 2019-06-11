Союз Турции и Азербайджана пугает Армению. Помощи ждут от России и Ирана

Баку и Анкара крепят военное сотрудничество. Завершаются совместные тактические учения вооруженных сил Азербайджана и Турции с боевыми стрельбами — «Нерушимое братство-2019». Накануне в Нахчыван прибыл министр обороны Турции Хулуси Акар. Уже прошли переговоры глав военных ведомств Азербайджана и Турции. Генерал-полковник З.Гасанов особо подчеркнул, что Азербайджан расширяет сотрудничество с Турцией в военной, военно-технической и военно-образовательной сферах с целью укрепления военной мощи страны, и это является основным фактором обеспечения стабильности в регионе. Его турецкий коллега также выразил удовлетворение братским и дружеским взаимоотношением и уровнем плодотворного сотрудничества между нашими странами. Участники встречи высоко оценили и результаты тактических учений «Нерушимое братство-2019». Наконец, объявлено, что уже завтра, 12 июня, в азербайджанской Габале пройдет трехсторонняя встреча между министром обороны Азербайджанской Республики генерал-полковником Закиром Гасановым, министром национальной обороны Турецкой Республики Хулуси Акаром и министром обороны Грузии Леваном Изория.

Это, скажем так, военно-политическая и военно-дипломатическая сторона вопроса. А есть еще и «военно-тактическая». Строго говоря, военное сотрудничество и между Азербайджаном и Турцией, и в трехстороннем формате — с участием Грузии, уже давно ни для кого не новость и тем более не секрет. Но совместные тактические учения «Нерушимое братство-2019» демонстрируют куда более высокую степень военной интеграции, чем прежде. А значит, азербайджанская армия планомерно переходит на стандарты НАТО. В самом деле, у Анкары могут возникать «сложности» в отношениях с Голландией или даже США, могут вспыхивать дипломатические перепалки и т.д., но Турция — член Североатлантического альянса. Так что за расширением сотрудничества Анкары с Баку и Тбилиси нельзя не заметить и «североатлантического тренда», причем с обеих сторон.

Но самое главное, все происходит в Нахчыване, регионе Азербайджана, на который в Армении уже не первый год предъявляют притязания так же, как и на Карабах и турецкую Восточную Анатолию. И вот теперь совместные учения Турции и Азербайджана представляют собой многокопмонентный месседж, адресованный Еревану. Во-первых, о притязаниях на Нахчыван Армении лучше не вспоминать. Во-вторых, Карсский договор никто не отменял, и Турция о своих обязательствах не забыла и забывать не собирается. А в-третьих, и «в-главных», все это имеет и отчетливое «карабахское» прочтение, Азербайджан находится с Арменией в состоянии войны, а у Турции — вторая по мощности армия в НАТО и в Европе. К тому же в Баку и Анкаре даже не пытаются делать вид, что этот военный союз «не направлен против третьих стран». А география здесь такова, что из Нахчывана можно без труда «достать» практически любую цель на территории Армении, включая и Ереван, и Воротанскую ГЭС, и Мецаморскую АЭС. К тому же, как показала Гызылгая-Гюннютская операция, от воспоминаний о которой у ереванских думающих стратегов холодный пот и мурашки по коже, эта самая география позволяет, действуя из Нахчывана, надежно «отрезать» Ереван и от Ирана, и от оккупированных азербайджанских земель в равнинном и нагорном Карабахе. Что особенно актуально для Армении сегодня. Последние трагические новости с линии фронта еще раз подтвердили: шансов и надежд на урегулирование путем переговоров все меньше (если они вообще есть). И если завтра война…

Словом, неудивительно, что учения «Нерушимое братство-2019» вызвали у Еревана приступ паники. В ответ в Армении включили привычную «дипломатию ябед». Сначала министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян клятвенно заверил: его страна «поднимет вопрос» об этих учениях в ОБСЕ. О результатах армянской аудитории, правда, не сообщили. Но зато в Ереване невиданную активность развил местный «болтающий класс» — политологи и эксперты. Причем если Мнацаканян жаловался, скажем так, «в никуда», то эксперты куда откровеннее не только высказывают ереванские подспудные страхи, но и дают понять, от кого здесь ждут помощи и поддержки — от России и Ирана. Военный эксперт Давид Арутюнов сначала заявил: эти совместные учения — попытка давления на Москву и Ереван. Мол, «оказывается давление на Армению — в вопросе Карабаха, а также частично на Россию — в вопросе Сирии. В провинции Идлиб Москва поддерживает действия сирийской армии, а Турция – местных боевиков». И, конечно, повторял как мантру: в пересказе ереванских журналистов, в Армении обсуждается также возможность начала активных военных действий, учитывая близость Еревана. Опасность конфликта есть всегда, но последствия в этом случае будут совсем иные. Мол, действия в отношении непосредственно территории Республики Армения, по его словам, приведут к серьезным проблемам, в том числе, вмешательству российских войск. Последний пассаж, без сомнения, должен купировать ереванскую «паническую атаку». Однако куда важнее попытка Арутюнова «привязать» эти учения к Сирии, где действительно обостряется противостояние Турции и России.

Затем еще один местный политолог, Сергей Шакарянц, повторил те же тезисы и старательно стращал на своей пресс-конференции «целевую аудиторию»: дескать, Анкара отвечает учениями в Нахичевани на давление со стороны Москвы и Ирана в Сирии. По его версии, Эрдоган пытался договориться с Россией и Ираном по Сирии, получил отказ и теперь пытается создать им проблемы в Нахчыване. Идея бредовая, но именно под этим «соусом» Шакарянц предлагает ни много ни мало провести по обе стороны от Нахчывана совместные учения Армении с другими странами, в частности, с Ираном. И добавляет, что в этих условиях армяно-российские учения пограничников в Мегри, которые проводились еще в 2017 году и отрабатывали сценарий, предполагающий незаконное проникновение с территории Нахчывана, получают совсем другое значение.

Теоретически можно отмахнуться и заявить, что это, дескать, личное мнение, но когда два политолога как по копирку излагают одно и то же «мнение» — это уже меняет дело, и не только согласно не очень вежливой поговорке «два дебила — это сила». Просто такое единодушие и два озвученных будто под копирку заявления скорее указывают на «спущенный тренд», чем на личное мнение. Тем более что появились эти два мнения под копирку в ереванском «Спутнике» — местной дочке российского холдинга, где «несогласованное» мнение не может просочиться на ленту в принципе.

А значит, на фоне своей панической атаки в Армении таким образом озвучивают просьбу к России и Ирану вмешаться и «жестко отреагировать» на совместные учения Азербайджана и Турции, проходящие слишком близко от Еревана. Осталось только, чтобы этим отчаянным мольбам вняла Россия — на фоне санкций, обострения отношений с США, рухнувших «разоруженческих» договоров, дефицита денег и ресурсов…Да еще с учетом того, что «спасать» требуется форпост, связь с которым в любую секунду может прерваться. Так что не факт, что российское вмешательство последует в тех масштабах, которые нужны Армении. И Еревану лучше поискать другие средства от вполне обоснованной паники — те, о которых напоминал еще Джон Болтон, советуя поспешить с реальным урегулированием конфликта с Азербайджаном.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az