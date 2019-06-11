Советник президента России по культуре Владимир Толстой заявил, что сериал «Чернобыль» был снят с большим уважением к людям, которые пытались предотвратить катастрофу.

Толстой признался, что посмотрел две серии, но полное впечатление сформируется, когда досмотрит сериал до конца.

«Я посмотрел только две серии. Добротно сделано, но надо до конца досмотреть, чтобы составить полное впечатление. Он снят уважительно по отношению к людям, которые мужественно пытались это предотвратить», — отметил советник российского президента в разговоре с журналистами.

Подобного мнения придерживается и глава Минкультуры. Ранее Владимир Мединский похвалил сериал «Чернобыль» за уважение к простым людям.

Minval.az