В Абшеронском районе 35-летняя женщина совершила суицид.
Как сообщает Report, жительница Хырдалана Кифаят Мамедова повесилась во дворе доме, где проживала.
Факт расследуется Абшеронской районной прокуратурой.
В Абшеронском районе 35-летняя женщина совершила суицид.
Как сообщает Report, жительница Хырдалана Кифаят Мамедова повесилась во дворе доме, где проживала.
Факт расследуется Абшеронской районной прокуратурой.
Дата: 2019/06/10 23:41
Раздел: Азербайджан, Происшествия
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