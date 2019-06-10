Певица Земфира выступила в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова, находящегося под домашним арестом. На главной странице официального сайта певицы появилась надпись «свободу Ивану Голунову».

Скриншот с изображением главной страницы сайта и надписью также появился в аккаунте певицы в Facebook.

Корреспондента издания «Медуза» Ивана Голунова задержали 6 июня в центре Москвы. В полиции заявили, что у журналиста при досмотре «обнаружили» около четырех граммов наркотического средства, а также наркотики якобы были найдены при обыске в его квартире. Голунов отрицает свою вину. Его отправили под домашний арест до 7 августа.

Minval.az