Похожая на воздушный шар рыба Chaunax endeavouri умеет задерживать дыхание на несколько минут, установили ученые.

Принадлежащая к семейству хаунаксовых рыба живет на глубине Тихого океана.

Ее умение не дышать какое-то время исследователи заметили впервые с помощью подводных роботов, сообщает Science.

По словам ученых, чтобы получить необходимый для выживания кислород, рыба поглощает воду (которая, как известно, состоит из водорода и кислорода), извлекает кислород и затем «выдыхает» обедненную кислородом воду сквозь жабры. Весь процесс занимает от 26 секунд до 4 минут, установили исследователи.

Ученые провели компьютерную томографию музейных образцов рыбы, чтобы исследовать строение массивных жабр. Исследователи считают, что задержка дыхания помогает этому глубоководному животному сохранять энергию, пишет Mail.ru. Кроме того, когда рыба раздувается на «вдохе», она кажется больше, что помогает ей отпугивать хищников. В это время объем ее тела увеличивается на 30%.

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