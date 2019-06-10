В Молдове фактически сложилось двоевластие с двумя правительствами и парламентским большинством. Правительство проевропейской Майи Санду, легитимность которого признал Евросоюз, провело свое первое заседание в здании парламента. В то же время и.о. премьера от Демпартии Павел Филип провел параллельное заседание своего кабинета в здании правительства.

Об этом сообщает издание NewsMaker.

На заседании правительства Санду собрались 7 из 12 министров. Они единогласно проголосовали за увольнение главы Генинспектората полиции Александра Пынзаря. Инициировал увольнение глава МИД Андрей Нэстасе, который, заявил, что Пынзарь «служил уголовному олигархическому режиму».

Новое правительство не смогло провести заседание в здании Кабмина, поскольку новых министров туда не пускают. Здание окружено протестующими и сотрудниками полиции, которая продолжает подчиняться правительству Демократической партии во главе с Павлом Филипом. Сам Филип провел параллельное заседание своего кабинета, дав понять, что предыдущая власть продолжает считать правительство Санду нелегитимным. На встрече с министрами и руководителями различных государственных институтов он заявил, что «госинституты будут работать в нормальном режиме, так, чтобы граждане не страдали от этого тупика».

7 июня Конституционный суд Молдовы постановил распустить парламент из-за того, что правительство не было сформировано в 90-дневный срок. Додон отказался распускать парламент.

После этого, пророссийская Партия социалистов и проевропейский блок ACUM сформировали коалицию и назначили новое правительство во главе с Майей Санду. Конституционный суд Молдовы объявил действия парламента неконституционными, а лидер бывшей правящей Демпартии Владимир Плахотнюк — узурпацией власти.

9 июня Конституционный суд Молдовы временно отстранил Додона от должности президента. Президентские полномочия переданы премьеру от Демпартии Павлу Филипу. Он сразу же распустил парламент и назначил досрочные выборы на 6 сентября.

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