Российский президент Владимир Путин примет участие в саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), который пройдет 15 июня в Душанбе. Об этом говорится 10 июня в сообщении правительства Таджикистана.

В столице Таджикистана ожидают президентов 12 стран: России, Китая, Ирана, Азербайджана, Узбекистана, Казахстана, Киргизии, Туркмении, Бангладеш и Шри-Ланки. Премьер-министры, вице-премьеры и министры иностранных дел представят в Душанбе еще 15 стран-участниц организации.

Еще 15 стран-участниц СВМДА будут представлять премьер-министры, вице-премьеры и главы МИД. Из Афганистана на саммит приедет премьер этой страны Абдулло Абдулло.

Главы делегаций, помимо участия в саммите, запланировали в Душанбе ряд двухсторонних встреч.

Minval.az