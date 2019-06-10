Арестован восьмой участник драки, в которой погиб спецназовец ГРУ Никита Белянкин, сообщили в Красногорском городском суде.

«Постановлением Красногорского городского суда Московской области удовлетворено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении подозреваемого Гамлета Ромиковича Айрапетяна», – сказали в суде, передает ТАСС.

Ему инкриминируют свершение преступления по ч. 2 ст. 213 УК «Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору».

Ранее стало известно, что семеро других задержанных по делу также были арестованы.

Участник операции ВС РФ в Сирии, спецназовец ГРУ Никита Белянкин в конце прошлой недели заступился в подмосковном поселке Путилково за незнакомца, которого избивали около 10 человек. На Белянкина напали и ударили ножом, он погиб. Проститься с ним пришли сотни человек.

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