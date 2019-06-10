Азербайджанские таможенники выявили факты незаконного ввоза товаров в страну.
Как сообщает пресс-служба Государственного таможенного комитета, две гражданки Ирана — сестры Ширмохаммади Каргар Насрин Салех гызы и Ширмохаммади Каргар Манизех Салех гызы были задержаны на таможенном посту на юге республики, когда пешком переходили границу.
При осмотре сумки одной из них среди одежды таможенники обнаружили сверток.
Женщин направили в Астаринскую районную центральную больницу на обследование. Как оказалось, во внутренних органах женщины прятали еще три свертка.
Во всех четырех свертках было обнаружено в общей сложности 254 грамма метамфетамина — психотропного вещества, использование которого на территории Азербайджана запрещено.