Азербайджанские таможенники выявили факты незаконного ввоза товаров в страну.

Как сообщает пресс-служба Государственного таможенного комитета, две гражданки Ирана — сестры Ширмохаммади Каргар Насрин Салех гызы и Ширмохаммади Каргар Манизех Салех гызы были задержаны на таможенном посту на юге республики, когда пешком переходили границу.

При осмотре сумки одной из них среди одежды таможенники обнаружили сверток.

Женщин направили в Астаринскую районную центральную больницу на обследование. Как оказалось, во внутренних органах женщины прятали еще три свертка.

Во всех четырех свертках было обнаружено в общей сложности 254 грамма метамфетамина — психотропного вещества, использование которого на территории Азербайджана запрещено.

Minval.az