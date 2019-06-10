Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор вызвал на поединок актера из Голливуда Марка Уолберга в течение суток после окончания турнира UFC 238. Это не первый случай, когда он предлагает в твиттере ему поединок, но в этот раз он обещает провести бой в своем собственном промоушене. Этот вызов последовал после аналогичного вызова от певца Джастина Бибера в адрес актера Тома Круза.

«Джастин Бибер: Я вызываю на бой в октагоне Тома Круза. Том, если ты не примешь вызов, то ты испугался и не переживешь этого. Кто желает организовать бой? Дана Уайт?

Конор Макгрегор: Если Том Круз проявит мужество и согласится, то McGregor Sports and Entertainment организует бой. Есть ли у Тома Круза зачатки бойца, каким он выглядит в фильмах? Оставайтесь на связи, чтобы узнать!

Для этого же турнира я вызываю на бой Марка Уолберга. Еще когда Марк блистал, я и тогда мог его побить, чтобы забрать обратно мою долю UFC».

Minval.az