Директору Института истории Национальной Академии наук (НАН) Армении Ашоту Мелконяну, который является уроженцем и почетным гражданином грузинского Ахалкалаки, пограничники Грузии не разрешили пересечь турецко-грузинскую границу. Вопрос решился лишь после того, как вмешалось посольство Армении в Грузии и министерство иностранных дел Армении.

Инцидент произошел 6 июня, когда Мелконян возвращался из Турции в Армению через Грузию.

«Представьте ситуацию, в которой я оказался: застрял на турецко-грузинской границе, будучи уроженцем Ахалкалаки, не мог попасть на родину», — сказал в беседе с корреспондентом Sputnik Армения армянский пропагандист.

Мелкоян отметил, что пограничники ему ничего не объяснили, только вручили бумажку, в которой было написано, что власти Грузии считают нежелательным и нецелесообразным въезд Мелконяна в республику.

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Мелконян должен был вернуться в Ереван уже воздушным путем, и проблему в итоге решили посольство Армении в Грузии и армянский МИД.

Пропагандист недоумевает, поскольку не может найти причин подобной ситуации.

Он отметил, что, «будучи джавахским армянином, не мог не пропагандировать армяно-грузинскую дружбу и братство». И поэтому для него «непонятно» такое отношение властей Грузии. Пропагандист не исключает «фактор вмешательства внешних сил», например, турок или азербайджанцев.

Армянские пропагандист также отметил, что в последнее время он часто ездил в Ахалкалаки в связи с тем, что якобы «брат был смертельно болен». Сперва на границе на него смотрели подозрительно, а сейчас и вовсе не впустили.

Minval.az