Армянские СМИ обрушились с критикой на Грузию. Поводом послужил инцидент, произошедший на днях в армянонаселенном регионе Грузии — Джавакхе, о котором сообщал «Минвал».

Авторы издания ArmenianReport интерпретировали правду, как им угодно и возмущенно пишут: «Там произошла спровоцированная грузинскими полицейскими потасовка с местными жителями армянской национальности, которая в итоге вылилась в бурный протест джавакхцев. Согласно информации грузинских СМИ, нарушение правил дорожного движения в Ахалкалаки послужило причиной скандала и потасовки между полицейскими и местными жителями.

Как того и следовало ожидать, в своем комментарии МВД Грузии оправдало действия своих сотрудников и свалило всю вину за случившееся на местное население. Аналогичную позицию в целом заняло и грузинское общество, которое всегда недолюбливало армян Джавакха.

Впрочем, ничего иного от грузинских властей, да и от рядовых грузин мы и не ждали. Притеснение коренного населения Джавакха началось еще в момент распада СССР, когда к власти в Грузии пришли оголтелые шовинисты во главе с Гамсахурдиа. Тогда армянам открыто говорили, что они «чуждый элемент» на «грузинской земле» и им следует убираться в Армению. О том, что Джавакх – это исконно армянская земля, и что Ахалкалаки отошел к Грузии лишь под давлением англичан, опьяненные национализмом грузины старались не вспоминать», — утверждает армянское издание.

Далее армянские пропагандисты негодуют: «еще хуже стало при Саакашвили, который буквально лег под турок».

«Ситуацию усугубил вывод российской военной базы из Ахалкалаки, ведь в результате еще больше местных превратилось в безработных, да и хоть и слабая, но хоть какая-то защита в виде российских военных исчезла, что еще больше развязало руки грузинским фашистам. Джакахских активистов, выступавших за права местного населения, официальный Тбилиси и грузинская пропаганда немедленно приписывали к «сепаратистам», против них осуществлялись репрессии и карательные акции силовиков.

Но и нынешние власти Грузии не стали менять государственную политику в отношении армянонаселенного Джавакха. Сегодня точно так же, как и при Гамсахурдиа и Саакашвили, ведется целенаправленная антиармянская политика, осуществляется принудительное огрузинивание проживающих на своих исторических землях армян.

К сожалению, подобное отношение Тбилиси к джавахцам стало возможным исключительно в результате пассивности Армении. Наши власти, что прежние, что нынешние, не желают из-за Джавакха портить отношений с Тбилиси, опасаясь, что это может привести к усугублению блокадного положения нашей страны. И грузины это прекрасно чувствуют, и поэтому позволяют себе так относиться к населению региона. Если бы на месте армян в Джавакхе были бы грузины, или, например, азербайджанцы, то МВД Грузии немедленно приняло бы самые суровые меры против полицейских, позволивших себе напасть на людей.

Джавакхцы сегодня – самая незащищенная часть населения в Грузии со всеми вытекающими отсюда последствиями. И пока официальный Ереван, наши СМИ и общество будут сохранять отстраненную позицию, людей по ту стороны границы будут продолжать унижать и оскорблять по национальному признаку. Доколе же мы будем спускать грузинам подобное отношение к нашим соотечественникам, которые всегда душой и телом были с нами, воевали с нами бок о бок в Карабахе? Может быть, пора уже напомнить Тбилиси о том, на чьей земле живут джавакцы? Азербайджанцам мы уже напомнили. Не пришла ли пора грузин, тем более, что и наш «северный сосед» только и ждет момента, чтобы дать им по шапке?», — резюмируют армянские пропагандисты.

Minval.az