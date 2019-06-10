Дом в британском Солсбери, где были отравлены Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, будет выкуплен городским советом. Об этом сообщила газета The Sun.

Как отметил член городского совета Солсбери Алистер Канингем, такое решение было принято после того, как власти окончательно убедились в том, что Скрипали не вернутся в дом, стоимость которого оценивается в 200 тысяч фунтов стерлингов.

По словам Канингема, соседи бывшего сотрудника ГРУ опасаются, что дом купят люди, которые захотят сделать деньги на истории Скрипалей, и превратят его в гостиницу.

«Именно поэтому совет хочет гарантировать, что дом будет использоваться лишь в личных целях», − подчеркнул он.

Minval.az