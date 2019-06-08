В городе Сумгайыт (Азербайджан) семья превратила квартиру в свалку.

Как передаёт Report, по словам соседей, Бейлерова Тарана, проживающая вместе с больной матерью по имени Хумай по адресу г. Сумгайыт, 2-й микрорайон, дом 8/11, кв. 25, имеет психические проблемы.

Зловоние, распространяющееся из квартиры, охватило всё здание.

По словам представителя ЖЭУ №6 Рагимова Гахрамана, женщина также содержит у себя дома животных.

Соседи, недовольные создавшимися в здании антисанитарными условиями, обратились с жалобой в соответствующие структуры.

Minval.az