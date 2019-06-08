Выступая перед журналистами в субботу утром, Додон назвал ситуацию в стране сложной, запутанной и близкой к взрыву. «Сегодня-завтра не выходите на протесты, не блокируйте здания парламента и правительства, президентуры, потому что ставка на то, чтобы вывести вас на улицу и внедрить несколько сотен провокаторов. Останьтесь дома, со своими семьями, с детьми. Не позволяйте превратить себя в пушечное мясо», — цитирует президента издание Point.

Заявление Додона связано с опубликованным накануне решением Конституционного суда Молдавии, подтвердившего необходимость распустить парламент страны из-за неспособности депутатов сформировать правительство до 7 июня. Президент отметил, что не стал подписывать соответствующий указ и решил в понедельник проконсультироваться с представителями фракций. По его мнению, возможность компромисса еще существует.

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