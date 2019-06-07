Премьер-министр Армении Никол Пашинян вновь заявил, что без участия сепаратистов Карабаха «невозможно» урегулировать карабахский конфликт. Об этом он сказал на пресс-конференции в Санкт-Петербурге.

По его словам, позиция Армении остается «конструктивной», и она продолжает выступать за «мирное» урегулирование конфликта посредством переговоров.

«По международным документам есть три стороны конфликта. Сейчас мы работаем над тем, чтобы вернуть Карабах за стол переговоров и продолжить урегулирование с участием трех сторон», – цитирует его ереванский «Спутник».

Премьер страны-сателлита также отметил, что «даже после договоренностей в Душанбе в зоне конфликта продолжают погибать люди». В этом контексте он отметил необходимость в обсуждении достигнутых в 2016 году договоренностей о создании механизмов о расследовании инцидентов на передовой.

Армянский премьер также прокомментировал вопрос азербайджанского журналиста о том, когда Армения выведет войска с оккупированных территорий?

«Как могут люди, которые родились и выросли на этой земле, их деды и прадеды веками и поколениями, жившие там, оккупировать эти территории?», — важно заявил Пашинян.

Minval.az