Сегодня около маркета «Фаворит» в поселке Расулзаде Бинагадинского района в упор были расстреляны водитель и пассажир автомобиля марки «Мерседес».

Как сообщает азербайджанский интернет-портал Baku.WS, согласно сообщению очевидцев, преследовавшие эту машину два других автомобиля загнали ее в «коробку».

После этого из одной машины вышел неизвестный человек, который выстрелил несколько раз из огнестрельного оружия в людей, находившихся в «Мерседесе».

В результате выстрела в голову один из находившихся в «Мерседесе» людей скончался на месте, другой доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

Согласно информации Управления полиции Бинагадинского района убитым является Мубариз Будаглы 1976 года рождения, которого с 2017 года разыскивает Интерпол.

Также стало известно, что покойный являлся криминальным авторитетом.

В свою очередь, лица, совершившие преступление скрылись с места преступления на машине марки BMW X5 с госномером 10 GD 021.

В Управлении полиции Бинагадинского района также сообщили, что данный автомобиль позже был задержан сотрудниками дорожной полиции.

За рулем автомобиля сидел Гусейнов Сахават Орудж оглу, а личность пассажира в настоящее время уточняется.





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В Бинагадинском районе Баку произошел вооруженный инцидент.

Как сообщает Report, инцидент отмечен в поселке Расулзаде.

Неизвестный открыл огонь по автомобилю марки «Mercedes». В результате погиб один человек. Получивший ранения еще один человек доставлен в больницу.

Стрелявший покинул территорию. На данный момент устанавливается личность убийцы и убитого.

По факту ведется расследование.

Minval.az